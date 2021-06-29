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ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

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ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

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قالت أسماء، ابنة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إن والدها «رجل قوي وسيدافع حتى النهاية من أجل إثبات براءته للشعب الموريتاني»..

وقالت أسماء في تصريحات نشرتها وكالة الأخبار الموريتانية، إن ظروف اعتقال والدها «مقبولة، لكنه يعيش بلا مذياع وبلا تلفزيون، ولا يزوره من أفراد العائلة إلا أنا لأقدم له الطعام».

وأضافت الابنة الكبرى للرئيس السابق أنه «لدى توقيفه لم يكن معه دواؤه وبقي من دونه 24 ساعة، ولم نكن نعرف مكانه، واصفة الظروف التي عاشها بأنها»قاسية«.

وأوضحت أنها تزوره «فقط لمدة 5 دقائق، وتحت مراقبة الشرطة، لدى الدخول والخروج».

المصرى اليوم

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