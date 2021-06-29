معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد

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شن مقاتلو حركة طالبان هجوما على مدينة غزنة، وخاضوا اشتباكات مع القوات الأفغانية بهدف الاستيلاء على المدينة، بحسب مسؤولين محليين، اليوم الثلاثاء.

وأكد مسؤولون أفغان كبار وقوع الهجوم، إلا أنهم أكدوا أيضا أن قوات الحكومة الأفغانية تسعى لاستعادة السيطرة على أراض خسرتها، بحسب وكالة "رويترز".

وتتمتع حركة طالبان بوجود قوي في غزنة منذ سنوات إلا أن مسؤولين أمنيين أكدوا أن الهجوم الذي شنته الحركة ليلا من عدة اتجاهات كان الأعنف.

وبسبب تصاعد المواجهات بالقرب من نقاط التفتيش الأمنية في منطقتين بالمدينة اضطر أصحاب المتاجر إلى إغلاق السوق الرئيسية.

ونقلت الوكالة عن عبد الجامع، عضو المجلس الإقليمي في غزنة، أن الوضع في المدينة يتغير، مؤكدا أن القوات الحكومية استعادت غالبية المناطق التي خسرتها في الضواحي.