خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عملية الحرق تتضرر بصورة كبيرة بعد التقدم في العمر، خاصة لدى المرأة، خلاف أن انقطاع الدورة الشهرية يُزيد الخلايا الدهنية في منطقة الخصر.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ممارسة الرياضة أمر مهم جدًا، لأنها تُحسن من الحالة المزاجية بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن مريض السمنة عندما يجد نتيجة لاتباع نظام غذائي صحي أو اتباع كورس معين يقوم بممارسة الرياضة، ويزيد نشاطه بصورة ملحوظة.