أخبار عاجلة

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية

Print
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عملية الحرق تتضرر بصورة كبيرة بعد التقدم في العمر، خاصة لدى المرأة، خلاف أن انقطاع الدورة الشهرية يُزيد الخلايا الدهنية في منطقة الخصر.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ممارسة الرياضة أمر مهم جدًا، لأنها تُحسن من الحالة المزاجية بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن مريض السمنة عندما يجد نتيجة لاتباع نظام غذائي صحي أو اتباع كورس معين يقوم بممارسة الرياضة، ويزيد نشاطه بصورة ملحوظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»