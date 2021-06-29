أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، من أنه ينبغي على إثيوبيا وإريتريا توقع المزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة، إذا لم يؤد الإعلان عن وقف الأعمال العدائية إلى تحسين الوضع في منطقة تيجراي.

وقال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن واشنطن ترحب بقرار الحكومة الإثيوبية إعلان إنهاء مؤقت للأعمال العدائية، حسبما نقلت «رويترز».

لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لتحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تغييرات على الأرض، قائلا: «لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الفظائع في تيجراي».

كما حث الحكومة الإريترية على الامتثال الفوري لوقف الأعمال العدائية ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

فيما قالت النائبة كارين باس، التي تترأس اللجنة الفرعية لأفريقيا في لجنة الخارجية: «يجب بذل كل جهد لجعل وقف إطلاق النار هذا ذا مغزى، بما في ذلك المناقشات مع جميع أطراف النزاع».

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي – الحزب الحاكم للإقليم سابقا- يوم الاثنين، أنها عادت إلى السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من القتال، فيما أعلنت الحكومة المركزية التي أطاحت بها وقف إطلاق نار فوري من جانب واحد.