5 ملايين أسرة تستفيد منه.. «صناعة النواب» تناقش قرار إحلال سيارات بديلة للتوك توك

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قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إن هناك قرارًا برقم 139 لسنة 2021، من وزيرة الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحًا أنه يوجد أكثر من خمسة ملايين توك توك في مصر، توفر فرص عمالة ومصدر للرزق، بجانب أنه أصبح يعد وسيلة نقل أساسية وفي متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

وقالت النائبة ايفلين متى إن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع لان التوك توك اصبح ملجأ للاطفال والشباب، وأصبح سبباً للتسرب من التعليم، وتم إفراغ الورش من الصنايعية، مطالبة بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين.

وأوضح النائب علاء قريطم أنه لابد أن يكون لدينا نظرة إنسانية للمجتمع، فهناك 5 ملايين أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فإذا أخذنا قرارًا بإلغاء التوك التوك ماذا سيكون مصير هؤلاء الأسر.

وطالب «قريطم» بضرورة وضع آليه لإصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.

وقال النائب مجاهد نصار إن التوك توك أصبح طارد للعمالة لذلك يجب اصدار قرار الزامي محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربيات اكثر امانا، حتى يتخذ اصحاب التوك توك في اعتبارهم هذه المدة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن سياسة الحكومة الآن هي وقف استيراد التوك توك، موضحًا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تمامًا ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين أوضاع التوك توك الحالي، واستبدال التوك توك الحالي بعربيات اكثر أمانا، وصديقة للبيئة.

وأوضح أن الخطة لم تشمل القري والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التي يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، موضحا ان اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة لكي لا تتسبب القرارات في أي ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا نبع عنها قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.

وأعلن المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، أن جميع الاعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بانه يجب تحديد الأماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الاحلال تدريجي على ان تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.