إخماد حريق داخل مصنع للولاعات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية ببني سويف

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، حريق شب في مصنع للولاعات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بينما تسبب الحريق في الإضرار بالمصنع، ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق قد يرجع إلى ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري كشف ملابسات وأسباب الحريق.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع الولاعات بمنطقة كوم ابو راضي الصناعية بمركز الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة الواسطى والعاملين في المصنع.

وتبين نشوب حريق داخل المصنع أثناء استراحة العمال حيث تبين تواجد 35 عاملا وقت الحريق، وأن الحريق أتى على جزء كبير من محتويات المصنع دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق يرافقه رئيس منطقة كوم ابو راضي الصناعية وقوات الشرطة بمديرية الأمن بقيادة المقدم محنوظ فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.