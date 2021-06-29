أخبار عاجلة

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10

Print
الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10 الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10
بينهم 4 أطفال

الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10

قتل 3 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون بينهم 3 أطفال، اليوم (الثلاثاء)، بشظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على حي سكني في مدينة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم حياً سكنياً في مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، أسفرا عن مقتل 3 مدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي (12 عاماً)، وإصابة 10 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

وبين المصدر، أن المليشيا الانقلابية مستمرة في قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب