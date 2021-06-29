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"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض

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"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض "طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض
تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة

توقع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة العربية خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتستمر كذلك فرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما توقع موقع "طقس العرب" درجات حرارة أربعينية في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر في الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع.

وتوقع الموقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ40 مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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