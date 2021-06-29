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"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون

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"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون "الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون
استعرضا سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس في مقر الهيئة اليوم، مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بول أهيرن والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين الصديقين، واطّلع مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة على أبرز منجزات المملكة في مجالي تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك "مبادرة الرياض" الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ومن سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، واستمع معاليه إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل وعدد من كبار منسوبي الهيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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