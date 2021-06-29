افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات، والتي ستتولى تأمين وحراسة المنشآت الإدارية التابعة للهيئة ومساكن العاملين، بحضور اللواء خالد العزازي، رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الشركة ببرج التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته، إن هذا الكيان الجديد سيلعب دورًا حيويًا في رفع كفاءة تأمين وحماية المباني والمواقع الإدارية والسكنية التابعة للهيئة في مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأكد رئيس الهيئة أن الشركة الجديدة حرصت على انتقاء كفاءات أمنية تتمتع بمواصفات جسدية لائقة وإجراء اختبارات لياقة بدنية وذهنية متقدمة، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة ودورية لتمكين أفراد الأمن من أداء مهام التأمين المُكلفين بها على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن قناة السويس للأمن والحراسات ساهمت في توفير قرابة 400 فرصة عمل مباشرة للشباب من مدن القناة، انطلاقًا من الدور المجتمعي والاقتصادي للهيئة في المشاركة في تقليل معدلات البطالة.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلع قناة السويس لأن تتوسع شركة الأمن والحراسات مستقبلاً في تأمين منشآت حكومية وخاصة في جميع أنحاء المحافظات، للاستفادة من الكفاءات والمهارات التي تتمتع بها الكوادر الأمنية بالشركة.

جدير بالذكر أن شركة قناة السويس للأمن والحراسات هي شركة مساهمة مصرية، وتعد إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

أحدث الشركات التابعة للهيئة الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات

أحدث الشركات التابعة للهيئة الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات