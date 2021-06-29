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نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء

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نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء

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هنأ النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح ، وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان، الثلاثاء، إن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ وشعبها العظيم من حكم جماعة الإخوان، التي حاولت هدم الدولة وتفكيكها ولكن بعد 8 سنوات استعادت مصر مكانتها دوليًا واقليميا ودوها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف سعدة: «ونحن نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضا بمرور سبع سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسي وما قدمه لمصر في 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون في عشرات السنين، حيث لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن؛ بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية».

وأكد ان التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلا ٠مازلنا ننتظر يا فخامة الرئيس المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب حفظ الله مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

المصرى اليوم

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