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وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة

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وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تمت لاختبار كفاءة الشبكات وتدريب الطلاب على تغيير أسلوب التقييم والانتقال من مهارة استرجاع المعلومة إلى مهارة الفهم لنواتج التعلم.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، أن المناهج المتاحة جيدة وأضفنا لها مواد تكنولوجية تتفادى الطرق التقليدية في التحصيل، وهو ما نتج عنه إنشاء منصة إدارة التعلم بمصادر دولية متعددة وتم إتاحة تابلت لكل طالب للوصول للمحتوى الرقمي.

وتابع: «تم إنشاء شبكات إنترنت ذكية لتدريس نفس المحتوى، ولا يجوز اختزال التطوير في التابلت، ولكن هو وسيلة مساعدة وليست أساسية في التطوير»، مؤكدا أنه يساعد في عملية التصحيح الإلكتروني.

المصرى اليوم

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