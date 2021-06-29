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محافظ القاهرة يهنئ بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

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محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان محافظ القاهرة يهنئ بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

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بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال عبدالعال في برقيته: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبه الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.. التي ستظل عنوانا على إرادة المصريين في الحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرقة والانقسام، وسيذكر التاريخ عبوركم بالوطن إلى بر الأمان بكل حكمة واقتدار، وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار ووضع قواعد وأسس جديدة لإقامة المشروعات الوطنية في أرجاء الجمهورية».

وأضاف: «ما تحقق من نتائج ثورة 30 يونيو في حماية الوطن ومقدراته وإرادة الشعب، كان له الأثر الكبير في وضع خارطة الطريق للتنمية الشاملة والجمهورية الجديدة تحت قيادة الحكيمة».

المصرى اليوم

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