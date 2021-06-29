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البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية

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البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية

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نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رجل الأعمال أنسي ساويرس، الذي رحل عن عالمنا اليوم، كما أناب الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، للمشاركة في صلاة الجنازة وتقديم التعزية للأسرة.

وقال البابا في نعيه: «يعز علينا رحيل رجل الأعمال والأرخن الفاضل أنسي ساويرس، الذي تنيح اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا زاخرًا من العمل والتعمير والتنمية والإسهامات الكبرى مع الوطن والكنيسة».

واضاف البابا: «نطلب لنفسه البارة النياح والراحة، ولأعضاء الأسرة الأعزاء تعزيات الروح القدس».

المصرى اليوم

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