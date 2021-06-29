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الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات

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الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات

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ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، الثلاثاء، قداساً خاصاً لطلبة وطالبات الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات، بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، وتلا ذلك كلمات تشجيعية للطلبة والطالبات، ونصائح متعددة لهم، حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس.

وقال القس هارون صموئيل، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن الكنيسة أقامت القداس بحضور طلبة الثانوية العامة مع أسرهم، وتابع: «تضرعنا إلى الله أن ينجح طريقهم ويفتح أذهان الحاضرين والغائبين وكل طالب مصري ويكلل تعبهم وتعب أسرهم بالنجاح».

وأضاف صموئيل أن الكنيسة تحرص على إقامة هذا القداس من كل عام قبل بدء الامتحانات، وتواصل الكنيسة إقامة القداسات خلال تلك الفترة للدعاء للطلبة والطالبات، لكى يباركهم الله ويطمئن قلوبهم.

المصرى اليوم

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