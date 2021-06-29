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نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته

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نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته

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كشفت نيجيريا عن اعتقالها زعيما انفصاليا كان يدعو إلى انفصال جزء من جنوب شرق نيجيريا عرف سابقا باسم «بيافرا».

وبحسب رويترز فقد أكد وزير العدل النيجيري اليوم الثلاثاء، أن نامدي كانو، زعيم الجماعة التي تدعو إلى انفصال «بيافرا» اعتقل وهو محتجز في العاصمة أبوجا لمحاكمته.

ولفت إلى أن «نامدي» مثٌل أمام المحكمة وتم تأجيل قضيته حتى 27 يوليو، المقبل.

وقال المدعي العام ووزير العدل أبوبكر مالامي لقناة «إن إيه تي» الرسمية، إن «نامدي» اعتقل في 27 يونيو، و«أعيد» إلى نيجيريا، لكنه لم يذكر من أين، مؤكدا أنه «تم اعتراضه من خلال الجهود التعاونية لأجهزة المخابرات والأمن النيجيرية»

ويقود نامدي السكان الأصليين في بيافرا، تحت اسم «آي بي أو بي»، والتي يصفها الجيش النيجيري بأنها منظمة إرهابية.

ويدعو قادة «آي بي أو بي» إلى انفصال المنطقة الجنوبية الشرقية التي انفصلت بالفعل عن نيجيريا منذ 30 مايو/ أيار 1967 حتى 15 يناير/ كانون الثاني 1970، تحت اسم جمهورية بيافرا، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات قتل فيها أكثر من مليون شخص، معظمهم من الجوع.

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