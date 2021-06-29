رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا

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حذر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري في ليبيا عز الدين عقيل، من أن يلجأ ”الإخوان“ إلى تنفيذ تصفيات جسدية ضدّ خصومهم.

وقال في حديث لموقع «إرم نيوز» الإماراتي، إن ”الانتخابات العامة المقبلة لن تكون نتائجها بمستوى المأمول ما لم يتم تفكيك الميليشيات المحلية ونزع السلاح“.

وأضاف أن «الإخوان» يريدون السيطرة والهيمنة على البلاد و«محاولة زرع الأشواك في طريق كل من يعتبرونه منافسا خطيرا لهم، والخوف هنا من إمكانية قيامهم بالتصفيات الجسدية لبعض الأشخاص الذين يشكلون خطرا عليهم، سواء في مجلس النواب أو الرئاسة».

ورأى رئيس «الائتلاف الجمهوري» أن الإخوان عطلوا أي حلول في ليبيا، معتبرا أن «الحديث عن حسم القاعدة الدستورية المعتمدة في الانتخابات المقبلة كان سيصبح مهما لو كان في دولة مستقرة، غير أنّ الوضع في ليبيا مختلف عن ذلك، في ظل وجود الميليشيات المحلية والمرتزقة؛ ما يعني أن عدم معالجة الملفات الأمنية يضاعف الصعوبات بالبلاد».

ورأى أنه «من الممكن الوصول لانتخابات، غير أن نتائجها ستكون كارثية لو استمر التوتر الأمني في البلاد“، مذكّرا في هذا السياق، بأن ليبيا نظّمت ثلاثة انتخابات للمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ولجنة الستين، في ظلّ وجود عصابات تسيطر على البلاد، فكانت النتيجة أن دمّر المؤتمر الوطني العام الدولة الليبية وفككها»، حسب تعبيره.

وشدد على أن الميليشيات هي أكبر خطر يهدد ليبيا، مضيفا أن «الحديث عن وجوب إخراج المرتزقة هو أمر يهم الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين الذين تفوق عليهم الأتراك والروس وأصبح لهم موطئ قدم في ليبيا بفضل تلك الميليشيات»، لافتا إلى أن المرتزقة الموجودين في ليبيا هم جزء من الميليشيات المحلية.

وأكد عقيل أن الحلّ الأمثل والجذري في ليبيا، يتعلق بوجوب نزع السلاح وتفكيك الميليشيات المحلية التي تشكلت منذ عام 2011، لكنّه اعتبر أن ”المجتمع الدولي لا يريد ذلك“.

ما زالت الأزمة الليبية تشغل بال المراقبين محليا وإقليميا وعالميا، خبراء سياسيون في ليبيا اتفقوا على كيفية انتخاب الرئيس، ودعموا اتفاقهم بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو أهم ما تم انجازه خلال الأيام الماضية، التي اجتمع فيها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

حيث خلصت جلسة ملتقى الحوار السياسي في جنيف إلى بعض البنود لتنظيمية للعملية السياسية، أهمها فرض عقوبات دولية على أي فصيل يعارض الاتفاق، كما أن انتخاب الرئيس سيتم بشكل مباشر من قبل الشعب بنظام الاقتراع السري، ما يشكل ضربة لمساعي تنظيم الإخوان لمنع الشعب من الانتخاب.

المراقبون وصفوا الاتفاق بالإيجابي، وفق مداد نيوز وقالوا إنه يبعث رسالة لكل معرقلي المسار السياسي بأنهم في مرمى العقوبات الدولية، ما قد ينهي التجاذبات التي شهدتها ليبيا مؤخرا، خاصة بعد تهديدات تنظيم الإخوان باستخدام السلاح إذا جرت الانتخابات على غير هواهم.