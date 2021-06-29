أخبار عاجلة

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف

Print
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
الخرطوم تعمل على إعادتهم

مصادر: عدد

نقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد المسلحين السودانيين الذين يشاركون كـ"مرتزقة" ضمن صفوف أطراف النزاع في ليبيا يقدر بـ9 آلاف مسلح.

وأفادت المصادر بأن "المسلحين السودانيين في ليبيا يتوزعون بين الشرق والغرب".

وأضافت أن " الانتقالية في السودان تعمل على آليات وخطط جديدة، لخروجهم من ليبيا، بدمجهم في القوات النظامية أو تسريحهم وفقاً للأعراف العسكرية".

وأشارت إلى أن السودان يرغب في لعب دور دبلوماسي أكبر في الأزمة الليبية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.

وبينت المصادر أن الاستقرار في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بـخروج المليشيات والمرتزقة وعلى وجه التحديد السودانيين من ليبيا بشكل نهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان