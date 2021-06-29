مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف

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الخرطوم تعمل على إعادتهم

نقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد المسلحين السودانيين الذين يشاركون كـ"مرتزقة" ضمن صفوف أطراف النزاع في ليبيا يقدر بـ9 آلاف مسلح.

وأفادت المصادر بأن "المسلحين السودانيين في ليبيا يتوزعون بين الشرق والغرب".

وأضافت أن "الحكومة الانتقالية في السودان تعمل على آليات وخطط جديدة، لخروجهم من ليبيا، بدمجهم في القوات النظامية أو تسريحهم وفقاً للأعراف العسكرية".

وأشارت إلى أن السودان يرغب في لعب دور دبلوماسي أكبر في الأزمة الليبية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.

وبينت المصادر أن الاستقرار في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بـخروج المليشيات والمرتزقة وعلى وجه التحديد السودانيين من ليبيا بشكل نهائي.