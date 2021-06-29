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وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

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وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي
على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين

وزير الخارجية يستعرض أبرز القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره الهندي

‬ التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين. كما تطرق الجانبان إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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