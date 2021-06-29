أخبار عاجلة

حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً

Print
التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً
يقع في الحي المطل على المسجد الأقصى

التوترات تعود إلى القدس الشرقية بعد هدم الاحتلال عقاراً فلسطينياً

هدم الاحتلال الإسرائيلي متجرًا فلسطينياً في حي سلوان بالقدس الشرقية، اليوم (الثلاثاء)؛ مما أثار اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومحتجين اتهموا السلطات بالتمييز في المعاملة، فيما يتعلق بتصاريح البناء في المدينة.

وهدمت جرافة رافقتها شرطة الاحتلال الإسرائيلية محل جزارة مملوك للفلسطيني حربي رجبي في الحي المطل على المسجد الأقصى، وفقاً لـ"فرانس 24".

والمتجر واحد من ثمانية عقارات على الأقل، قرر الاحتلال هدمها بزعم أنها بنيت بشكل غير قانوني.

ونقلت "رويترز" عن محمود بسيط الذي يدير محل الجزارة، أن أسرة من 14 فردًا كانت تعتمد في عيشها على الدخل من هذا المتجر، وأنهم ليس لديهم أي مصدر دخل آخر، وأنه سيتعين عليه البحث عن عمل جديد.

من ناحيته، بين نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينج، أن نحو 20 مبنى في سلوان تلقت أوامر بالهدم.

وزعم "كينج" أن "هناك نحو 60 مبنى آخر مخالفًا للقانون".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب