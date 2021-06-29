التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص علما بأن بعض الوظائف يتم التقديم لها اليوم والذهاب مباشرة للمقابلة بداية من الغد.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

شركة_الفرجاني ماركت عين شمس

نظرا للتوسعات الكبيره التي تشهدها شركة الفرجاني في الفتره الحاليه فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابه في الوظائف الاتية:

١- مدير فرع

٢- محاسب فرع

٣- مديرين اقسام

٤- مشرفين اقسام

٥- موظف لوجستك

٦- موظف كاشير

٧- منسق ممرات

٨- طيار دليفري

٩- سائق دليفري

١٠- مراقب مخزون

١١- فني تبريد وتكييف

١٢- متلقي طلبات

١٣- شيف لحوم برازيلي

١٤- شيف اجبان

١٥- منسق مخزن

١٦- بائع عطارة

١٧- عامل نظافة

١٨- موظف امن

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مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي*فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا ثم الذهاب مباشرا دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

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الميعاد :-

- يوم الاربعاء ٣٠يونيو ٢٠٢١ على العنوان التالي:

مركز شباب حلمية الزيتون - ٩١ شارع سليم الأول - الزيتون

التوقيت :- من الساعة ١٠ ص الى ٥ عصرا

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2 - شركة راية لتوزيع المواد الغذائية و المشروبات

يوم توظيفي يوم السبت الموافق : 3-7-2021

من الساعة ٩ صباحا الى الساعة ٣ عصرا

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على الوظائف التالية:

1- مسئول مبيعات:

حسن المظهر والسلوك.

المهام الوظيفية :

‎تحقيق أهداف بيع الأساسيات (التغطية والتوزيع)

‎تطوير والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع العملاء.

‎تقديم الأخبار وأولويات العمل ومبادرات الشركة للسوق.

‎متابعة المخزون وتحميل السيارة مع السائق.

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‎2- سائق رخصه مهنية:

‎حسن المظهر والسلوك ولا يشترط خبرة سابقه.

‎المهام الوظيفية

‎ يجب أن يكون لديك مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة

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-المميزات_الحقوق:

مرتبات مجزية ( للسائق ومسئول المبيعات)

2000 جنيه ثابت.

2000 جنيه متغير.

500 حافز .

‎ تامين صحي يغطى ١٠٠٪؜

‎تامين اجتماعي

‎تامين علي الحيا

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للتقديم يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة: اضغط هنا

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العنوان : مركز شباب المعادي ٧٧ - شارع ٧٧ امام مستشفى الريان وبجوار حي المعادي

يوم السبت الموافق : 3-7-2021

من الساعة 9ص الى الساعة 3م

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3 - شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية بابا جونز &اربيز

عن اليوم التوظيفي المفتوحيوم الاثنين الموافق : 5-7-2021

من الساعة 10 ص الى الساعة 4 م

على الوظائف التالية:

1- مدير مطعم ومساعد مدير ومشرف مطعم

فروع مدينة نصر + مصر الجديدة + التجمع

2- عضو فريق مطاعم وطباخ

فروع المهندسين + التجمع + الرحاب + مصر الجديدة + مدينة نصر + اكتوبر + الرحاب

3- متلقي طلبات (كول سنتر)

مصر الجديدة

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الشروط المشتركة

- مؤهلات عليا فيما عادا وظيفة عضو فريق وطباخ متوسط او طلبة

- بدون خبرة عادا وظيفة مدير ومساعد ومشرف المطعم

- ذكور واناث

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الحقوق المشتركة:

- بدل وجبة + بدل انتقالات

- 8 ساعات عمل

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للتقديم يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة: اضغط هنا

العنوان:

بفرع حسن المامون بجوار النادي الاهلي – مطعم بابا جونز للبيتزا

الميعاد: يوم الاثنين 5 يوليو 2021 من الساعة 10 ص الى 4 م

اي استفسار:

01013888205 – 01285816757 – 01022444381 – 01090223998- 01021555470

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4 - مدرسة هارفست لتعليم اللغات تطلب للتعين:

- مبيعات خارجية

بيع الدبلومات الخاصة ب هارفست للطلبة في الجامعات والايفنتات

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مكان العمل: مدينة نصر – التجمع – المعادي – شبرا – الدقي – الهرم - زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي خريجين (طلبة لوظيفة المبيعات)

- خبرة او بدون

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 27 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتبات من 2000 الى 2400 حسب الخبرة + كوميشين يومي وشهري + اداء

- 8 ساعات عمل

- مميزات اخرى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5 - وظائف_طلبة_خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل او سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي او متوسط او طلبة

- يمتلك دراجة نارية او سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص الى 4 ع او من 4 الى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6 - شغل_اونلاين_طلبة_خريجين

فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب

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شركة انفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعين:

- اونلاين * online sales *

العمل من المنزل مقابل عمولة

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- العدد المطلوب 2000 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

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- للتقديم سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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7 - شغل_طلبة_وخريجين

يوروفارما انترناشيونال للاجهزة الطبية تطلب للتعين:

- مندوب تشغيل

يعمل المندوب علي جهاز بروكير للقياسات الطبية

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مكان العمل: محطات المترو بالقاهرة الكبرى

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2500 + عمولة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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8 - فرصة مختلفة لكل الشباب من مختلف محافظات مصر و من الجنسين للطلاب و الخريجين و الباحثين عن عمل

مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد التدريب..

شركة انفينكس للموبايلات والتكنولوجي تطلب للتعين:

- الشغل هيكون اونلاين * online sales *

(من البيت مقابل عمولة )

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- العدد المطلوب 2000 شاب و فتاة

- عمولات مجزية

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- للتقديم سجل على الرابط التالى: اضغط هنا

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9 - اتش ام اتش للتجارة الحديثة و الاعمال(مارت فيل-ميجا ماركت) تطلب للتعين:

1- محضرين طلبات/متلقيين طلبات

2- منسقيين ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور واناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد اقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تامين اجتماعى/زيادات سنوية.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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10 - تعلن شركة كبرى مشهورة فى مجال الاجهزة الكهربائية والالكترونية عن 9 وظائف متنوعة باكثر من 200 فرصة

عمل

-

1.فنى صيانة اجهزة منزلية

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

---

2.فنى صيانة تكييف ( رئيس طقم )

الشرقية – الدقهلية – الجيزة – بحيرة – كفر الشيخ

دبلوم صناعى ومعهد فنى صناعى

-

3.امين مخزن

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

4.كاشير

القاهرة والجيزة

مؤهل متوسط

-

5.عامل مخزن

القاهرة والجيزة

ابتدائى واعدادى ومحو امية

-

6.فنى تركيب شاشات

القاهرة والجيزة

دبلوم صناعى – معهد فنى صناعى

-

7.مندوب تسليم

القاهرة والجيزة

دبلوم

-

8.عارض بضائع Promoter

القاهرة والجيزة

مؤهل عالى

---

شروط مشتركة

• يشترط خبرة فى الوظائف الفنية

• يشترط المؤهلات المطلوبة المكتوبة تحت الوظيفة

• يشترط السكن بنفس المحافظة المكتوبة تحت كل وظيفة

• السن من 18 الى 35 عام – ذكور فقط

• اللياقة الصحية والبدنية

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مميزات وحقوق العمل :

بدل وجبة – خطوط انتقال – ارباح سنوية

تدريب وتطوير وتعليم – تامينات اجتماعية وصحية

مرتبات جيدة

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا

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11 - فرصة_للمغتربين شغل_بدون_خبرة

شركة الوادى فوود المشهورة للدواجن تطلب للانضمام لها:

- عمال دواجن (100 عامل)

توفر الشركة 3 وجبات وسكن وملابس عمل

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#مكان العمل: القاهره، طريق مصر اسكندرية صحراوى الكيلو 49

يوجد انتقالات لاقرب نقطة عند الذهاب والعودة بالعمل

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الشروط:

*ذكور فقط وموقف من التجنيد محدد

- مؤهل او بدون

السن : - 18 الى 38 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب: 2150 اول ثلاث شهور عمل ثم 2750 + شهرين مكافأة كل نهاية عام

- العمل 8 ساعات الى 10 ساعات بهم فترتين للراحة

- 6 ايام اجازة بالشهر او 3 ايام اجازة كل 12 يوم

- توفر الشركة سكن للعاملين وايضا وجبات يوميا

- توفر الشركة مواصلات لنقط قريبة عند النزول او الرجوع من الاجازات

- تأمين طبي واجتماعي - وجبات – ملابس – سكن جيد

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:للتقديم: يرجي تسجيل البيانات على الرابط التالى: اضغط هنا وسيتم التواصل معكم

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12 - شغل_بالقاهرة

تعلن شركة الشروق للتعئبة والتجارة والصناعة عن احتياجها للوظائف التالية:

-

1- عامل انتاج غذائي

في قسم انتاج وتعبئة الشيكولاته والحلويات يقوم بالتعبئة

العدد المطلوب 30 من الذكور والاناث

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2- مشرف انتاج وجودة غذائي

يقوم بمتابعة فريق الانتاج والتعبئه

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مكان العمل: المنطقة الحرة بمدينة نصر

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الشروط المشتركة للوظيفتين:

- مؤهل متوسط ومؤهل عالي لوظيفة المشرف

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتبات: عامل الانتاج: 2000 ج + حوافز

المشرف: يبدأ من 3000 ويزيد حسب الخبرة + حوفز

- الشركة توفر مواصلات (خط شبرا – خط امبابة – خط الجيزة)

- تامينات اجتماعية وطبية وحوافز وتدريب ومكان عمل لائق

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للأنضمام لفريق عمل الشركة يرجى ملأ الاستمارة التالية اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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13 - فرصة جيدة لشباب الشرقية والقليوبية والعاشر

يعلن مصنع ايجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة عن احتياجها

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1. عمال انتاج

2. عمال مخازن

3. مراقب جودة

لايشترط خبرة او مؤهل فى الوظائف السابقة

ذكور واناث

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مزايا الشركة :

1. وسيلة انتقال ذهاب وعوة من والى الشركة يوميا

2. رواتب مجزية – حوافز انتاج – حوافز انتظام

3. تامين صحى – تامين اجتماعى – تامين على الحياة

4. يوجد سكن لللمغتربين

5. دار حضانة للامهات

6. تدريب على صناعة الملابس الجاهزة

7. هدايا فى الاعياد والمناسبات

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للتقدم للوظيفة يرجى التقدم على الرابط التالى: اضغط هنا

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لاى استفسار

01066680565

01066680563

01001600219

01063175500

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14 - شركة مطبعة المهندس تطلب للتعين:

- عامل انتاج

استلام الخامات و المدخلات المستخدمة خلال الوردية . القيام بعملية إخلاء الخط

العدد المطلوب 60 شاب .

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مكان العمل: القطعة 152-منطقة ب3- العاشر من رمضان

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الشروط:

- بدون مؤهل مع اجادة القراءة والكتابة- محو امية- دبلوم- معهد فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 32 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 3200

- توفر الشركة مواصلات

- توفر الشركة وجبة

12 ساعة عمل ويوجد راحة

تامين طبى واجتماعى

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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15 - فاين الصحية القابضة تطلب للتعين:

1- فني صيانة كهربائية

(6 أكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعة)

خبرة من 5 سنين في نفس المجال- دبلوم او معهد صنايع – التعامل مع الاعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control

2- سائقين رخصة مهنية

(مسترد قليوبية)

مؤهل متوسط او عالي – رخصة درجة ثانية واولى

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المميزات والحقوق المشتركة

المرتب للفني يبدا من 8000 الى 9000 حسب الخبرة

والسائق 3000 الى 5000 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- توفير المواصلات للقاهرة و الجيزة، تامين صحي للاسرة، تامين اجتماعي، اشتراك في الجيم

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3g3sc25

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16 - وظائف _خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (ابلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل او سيارة)

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مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

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الشروط:

- مؤهل عالي او متوسط او طلبة

- يمتلك دراجة نارية او سيارة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرش على كل كيلو متر

- يوم اجازة

- العمل من 9 ص الى 4 ع او من 4 الى 12 م

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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