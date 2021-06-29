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رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر

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رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر

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قال محمد حسين روبلي رئيس وزراء الصومال اليوم الثلاثاء إن بلاده ستختار رئيسا جديدا في انتخابات غير مباشرة يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول مما قد يخفف أزمتها السياسية الناتجة عن تأخر إجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن روبلي قوله إنه بعد أن أجرى شيوخ القبائل سلسلة اجتماعات مع الأحزاب المختلفة سيختارون المشرعين في سبتمبر، وسينتخب المشرعون الرئيس في الموعد الجديد.

وبموجب نظام الانتخابات غير المباشرة كان من المقرر أن يكون شيوخ القبائل قد اختاروا المشرعين بحلول ديسمبر وأن يكون المشرعون الجدد قد اختاروا رئيسا جديدا يوم 8 فبراير.

لكن ذلك لم يحدث بسبب نزاعات حول قضايا منها تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستشرف على التصويت.

وأثارت الخلافات مخاوف من أن ينقلب شيوخ القبائل على بعضهم البعض وأن تستغل حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة الفراغ الأمني.

وسيصوت شيوخ القبائل على مدى عدة أيام في حين سيجتمع المشرعون في مكان واحد في العاصمة مقديشو لاختيار الرئيس.

المصرى اليوم

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