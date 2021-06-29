ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص)

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نجحت وزارة الشباب والرياضة في سباق رهانها على تحقيق ثورة إنشائية في الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعلى مدار 7 سنوات بدأت في 2014 حتى 2021 حققت ونفذت الوزارة العديد من الإنشاءات والمشروعات الرياضية الضخمة، التي وضعت الرياضة المصرية في الصدارة على مستوى الإنشاءات وعمليات التطوير والبناء.

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

وسخرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى جميع الإمكانيات للمساهمة في دفع عجلة التطور والتنمية على المستوى الإنشائى، سواء في الاندية والاتحادات وفى المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كان لها نصيب الأسد في حجم الإنشاءات الجديدة، حيث تم تشييد المدينة الرياضية المتكاملة والمجمع الرياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة والصالة المغطاة بالمجمع الرياضى، وغيرها من الإنشاءات في كافة محافظات الجمهورية.

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

بلغت الموازنة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة (18/19 -20/21) 4.4 مليار جنيه، حيث تم إنجاز مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمدن الجديدة، خلال الفترة من 2018- 2021، وهى 562 مشروعا استثماريا تضمن «مدن رياضية- ملاعب- حمامات سباحة- صالات رياضية- محلات تجارية وكافتيريات».

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

وانتهت وزارة الشباب والرياضة فعليا من تنفذى 235 مشروعا بإجمالى عائد استثمارى بلغ 6 مليارات جنيه، ضمت العديد من المشروعات الشبابية والرياضية على رأسها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والصالة المغطاة بها، ومجمع حمامات السباحة وملاعب كرة القدم ومجمع ملاعب التنس ومبنى الجماز وصالة ذوى القدرات والهمم، بالإضافة للصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية واستاد القاهرة والصالة المغطاة بمدينة نصر وصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

فضلا عن المدينة الرياضية الجديدة ببورسعيد، والمدينة الشبابية بالإسكندرية والمدينة الشبابية ببورسعيد والمدينة الرياضية بالأسمرات والمدينة الشبابية بالغردقة وشرم الشيخ ومركز التعليم المدنى ونادى مدينة 6 أكتوبر ومركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول والمركز الأوليمبى بالمعادى، بالإضافة للملاعب الخماسية بمراكز الشباب والأندية الرياضية وحمامات السباحة بكافة أندية ومراكز الجمهورية.

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

وراعت وزارة الشباب والرياضية تعميق العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، ولضمان شفافية وحوكمة مشروعات الطرح الاستثمارى، تم إعداد عقد موحد لكافة المشروعات بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء.

مصر أصبحت قادرة على استضافة البطولات العالمية

وأعلنت الوزارة أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025، بنسبة تحقيق الـ100% من المشروعات الرياضية والشبابية.

الرياضة شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

وزير الرياضة خلال إفتتاح أحد مراكز الشباب

ساهمت وزارة الشباب والرياضة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في جميع محافظات مصر، بخطة بناء وتطوير شاملة، فكان للصعيدين الشبابى والرياضى نصيب وافر من تنفيذ أهداف ومرتكزات مبادرة حياة كريمة من خلال إنشاء وتطوير شامل لعدد 945 مركز شباب.

جانب من الإنجازات الرياضية

موزعة على مختلف المحافظات المتضمنة بالمبادرة الرئاسية، تتضمن إنشاء عدد 271 مركز شباب جديدا، ورفع كفاءة وتطوير شامل لعدد 674 مركز شباب. المزيد

جانب من الإنجازات الرياضية

جانب من الإنجازات الرياضية

«الرياضة تبنى النفوس قبل أن تحصد الكؤوس».. حكمة أطلقها القدماء على الرياضة لكنهم أبدا لم يتوقعوا أن تتعرض الرياضة لجائحة مدمرة مثل فيروس كورونا الذي أصاب العالم كله بشلل في كافة قطاعاته، وعلى رأسها الرياضة.

جانب من الإنجازات الرياضية

إلا أن مصر وقفت شامخة كعادتها تقود العالم وتضرب أروع المثل في قدرتها على استضافة وإقامة وتنظيم البطولات في وقت وقفت فيه دول عظمى خائفة خلف الخوف من هذا الفيروس، واعتذرت عن عدم استضافة بطولات عالمية وقارية، والتى لم يكن لها إلا مصر وقاهرة المعز لاستضافتها في أوقات عصيبة. المزيد

جانب من الإنجازات الرياضية

جانب من الإنجازات الرياضية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، العديد من المبادرات الجديدة لتطوير النشء والشباب والرياضة وإتاحة الفرصة لبناء شخصية شبابية رياضية، حيث نفذت الوزارة على المستوى الشبابى 5301 برنامج ونشاط رياضى وشبابى خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، بمشاركة 95 مليون شاب وفتاة على مدار جميع الأنشطة في السنوات السبع.

جانب من الإنجازات الرياضية

حيث تبنت الوزارة مشروع «الرياضة ممارسة ومنافسة وأسلوب حياة» لجميع المصريين في الجمهورية لتهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين على ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الجماعية والفردية، وتمكين الشباب وتفعيل مشاركته في الحياة العامة بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. المزيد

جانب من الإنجازات الرياضية

جانب من الإنجازات الرياضية

جانب من الإنجازات الرياضية