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«الرياضة تبنى النفوس قبل أن تحصد الكؤوس».. حكمة أطلقها القدماء على الرياضة لكنهم أبدا لم يتوقعوا أن تتعرض الرياضة لجائحة مدمرة مثل فيروس كورونا الذى أصاب العالم كله بشلل فى كافة قطاعاته، وعلى رأسها الرياضة، إلا أن مصر وقفت شامخة كعادتها تقود العالم وتضرب أروع المثل فى قدرتها على استضافة وإقامة وتنظيم البطولات فى وقت وقفت فيه دول عظمى خائفة خلف الخوف من هذا الفيروس، واعتذرت عن عدم استضافة بطولات عالمية وقارية، والتى لم يكن لها إلا مصر وقاهرة المعز لاستضافتها فى أوقات عصيبة.

ونجحت مصر فى استضافة العديد من البطولات العالمية فى السنوات الثلاث الأخيرة وحققت خلالها رقما تاريخيا وغير مسبوق فى عدد وكم بطولات العالم والبطولات القارية التى استضافتها، وحقق خلالها أبطال مصر الرياضيون 2099 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى البطولات المختلفة، حيث حققت مصر 595 ميدالية فى عام 2018، و808 ميداليات فى 2019، و696 فى 2020.

ويعد مونديال الأندية وبطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 وكأس الأمم للشباب التى توج بلقبها الفراعنة وتأهلوا لأوليمبياد طوكيو، خير دليل على ريادة وتفوق مصر رياضيا.

وسيقف التاريخ طويلا لدراسة التجربة المصرية الرياضية الناجحة خلال جائحة كورونا، وفقا لأفضل أساليب التعقيم، والفقاعة الطبية التى باتت منهجا وأسلوب حياة فى كل دول العالم التى سارت خلف التجربة المصرية فى مونديال اليد.

ولم يقف إعجاز وإنجاز القاهرة على مستوى البطولات الجماعية فى الألعاب المشهورة، بل وصل للألعاب الفردية، ففى 2018 استضافت مصر البطولة العربية والإفريقية للدراجات والبطولة العربية والإفريقية للدراثليون بالأقصر وبطولة الدراجات الجبلية والبطولة الإفريقية الرابعة عشرة للجمباز باستاد القاهرة وبطولة العالم السادسة للسباحة بالزعانف، وفى 2019 نظمت مصر البطولة الأكبر والأهم بكاس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو والتى توج بلقبها أبناء شوقى غريب.

بالإضافة لبطولة كاس الأمم الإفريقية للكبار والبطولة اللإفريقية للكرة الطائرة سيدات، والبطولة الإفريقية للسلة سيدات والبطولة الإفريقية لرفع الأثقال وكأس العالم للخماسى.

وفى العام الماضى استضافت مصر بطولات العالم فى الرماية وبطولة كأس العالم لكرة اليد وكأس العالم للخماسى الحديث وللبطولة العربية للسرعة والبطولة الإفريقية للدراجات والبطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعى، وفى عام 2021 استضافت الإسكندرية بطولة العالم للشباب للخماسى وبطولة العالم للدراجات للناشئين والبطولة العربية والإفريقية للترايثلون وبطولة إفريقيا للشراع والبطولة الإفريقية لألعاب القوى والبطولة الإفريقية للكاراتيه.