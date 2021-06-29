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«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو ()

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«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو) «يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو ()

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طرح المطرب محمد الحلو، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا مصراوية»، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وهي من كلمات الكاتب الصحفي شارل المصري، وألحان الملحنة حنين على.

وتقول كلمات أغنية «يا مصراوية»:

يا يا بلد المحبة والشعب الأصيل

يا وطن جه قبل التاريخ ونيلك عندك دليل

يا بلدنا يا بلد العجايب يا أم القلب الجميل

بحبك واللي يحبك

جيل من بعد جيل

مصر يامه يا بنت أبوكي

مهما حاولوا يركعوكي

تفضلي دايما قوية

يا بلدنا يا بهية

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

جيشك الجرار حاميكي

شعبك الجبار فاديكي

ميقدروش أبدا عليكي

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

ريسنا قال نموت نموت وتحيا هية

تدومي لينا يا عزيزة يا عفية

حق خير عدل ومحبة وإنسانية

مصر هي البداية والنهاية

وانتي لينا يا بلدنا في الحب غاية

عشتي يا مهد الحضارة والهداية

المصرى اليوم

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