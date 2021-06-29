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طرح المطرب محمد الحلو، كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا مصراوية»، بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وهي من كلمات الكاتب الصحفي شارل المصري، وألحان الملحنة السعودية حنين على.

وتقول كلمات أغنية «يا مصراوية»:

يا مصر يا بلد المحبة والشعب الأصيل

يا وطن جه قبل التاريخ ونيلك عندك دليل

يا بلدنا يا بلد العجايب يا أم القلب الجميل

بحبك واللي يحبك

جيل من بعد جيل

مصر يامه يا بنت أبوكي

مهما حاولوا يركعوكي

تفضلي دايما قوية

يا بلدنا يا بهية

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

جيشك الجرار حاميكي

شعبك الجبار فاديكي

ميقدروش أبدا عليكي

قولوا يلا يا مصراوية

بنحبك يا مصر

ريسنا قال نموت نموت وتحيا هية

تدومي لينا يا عزيزة يا عفية

حق خير عدل ومحبة وإنسانية

مصر هي البداية والنهاية

وانتي لينا يا بلدنا في الحب غاية

عشتي يا مهد الحضارة والهداية