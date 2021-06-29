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خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

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خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجمهورية الجديدة لمصر تمر الآن بمرحلة الجراحة المعقدة والخطيرة، قائلًا: «هناك عملية جراحية شديدة التمرس والتمكن يقوم بها المسؤولون في هذا البلد للقضاء على التجارة في الدين والادعاء الديني والتمسح بمسوح الطيبين والصالحين من أجل ابتزاز الناس والبسطاء والعوام من الناس».

وأضاف “الجندي” خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “” اليوم الثلاثاء”: «الاتجاه الذي نحن فيه يؤكد أن هناك ثورة تصحيحية في كافة المحالات تضرب بيد من حديد على التجارة باسم الدين والنصب والاحتيال باسم الدين وبأسماء المشايخ الصالحين والكتب التراثية والسلفية، هذه الجمهورية بداية تساقط الأوثان البشرية».

وتابع: «في طريق التصحيح لن يكون هناك مجال لاستغلال أموال الناس بالباطل وسرقة مقدرات الشعب باسم الدين لا مجال للتجارة بالآثار والتلاعب بصناديق النذور والأضرحة، لا مجال لاستغلال الطرق الصوفية للاندساس بين شرفاء المتصوفة لأكل أموال الناس».

واستطرد: «لا مجال لاستغلال الغيبيات، وأتعجب من صمت العلماء إلى أن سلموا الناس إلى هذه الفوضى المعلوماتية، هناك تجارة في الدين بكل اتجاه، هناك من يتاجر بالنقاب واللحية من اجل تحزيب الناس حتى تطورت المسائل وتحولت إلى تفكيك المجتمع».

المصرى اليوم

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