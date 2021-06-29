بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة

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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، منع شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، من المرور في الطرق العامة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، نقلًا عن حكومة العاصمة طوكيو، حيث أكدت أن شعلة الألعاب الأولمبية لن تمر عبر الطرقات العامة في العاصمة باستثناء المناطق الصغيرة، في الفترة الممتدة ما بين الـ 9 إلى 16 يوليو المقبل، وذلك لمنع انتشار «كوفيد-19» بين المواطنين.

وأوضحت السلطات المحلية في اليابان، أنه كان من المقرر أن تمر شعلة الألعاب الأولمبية عبر 46 محافظة يابانية، في الوقت الذي تنتهي حالة الطوارئ في البلاد في 11 يوليو المقبل، وفقًا للوكالة اليابانية.

ويصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ»، إلى اليابان في التاسع من الشهر المقبل، على أن يزور هيروشيما في السادس عشر من الشهر ذاته بعد تأجيل زيارته من مايو الماضي.

وكانت السلطات اليابانية قد قررت تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة طوكيو منذ العام الماضي 2020، بسبب جائحة كورونا، على أن تقام هذا الصيف بداية من 23 يوليو، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبلين.

وفي سياق التزام طوكيو بالإجراءات الاحترازية، فقد قررت الحكومة اليابانية، في وقت سابق من الشهر، إقامة أولمبياد 2020، وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة دون متفرجين، علمًا بأنه تقرر السماح لنحو 10 آلاف متفرج، إذا كان لا يتجاوز 50% من سعة المكان.