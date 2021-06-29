الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب»

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لاقتراحات اماكن الخروج

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية بذكرى ثورة 30 يونيو، يحييها أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية اللتى تدعم روح الانتماء وتبث الحماس في النفوس منها "النشيد الوطنى، على باب مصر، مصر تتحدث عن نفسها، بلد التاريخ، حدوتة مصرية، تتر مسلسل ارابيسك، واعين يادى الزمن الكداب، تتر مسلسل العائلة، ختام تتر ارابيسك، نصرة قوية، يا شباب ان الاوان، ادخلوها سالمين، والله وعرفنا الحب، راحه فين يا عروسة، يا اغلى اسم، الله على المستقبل، ان كان على القلب، تعظيم سلام، فرحة مصر كل اخ عربى، انا ابن مصر".

ويصاحب أداء بعض الأغنيات الاستعراض، ومنها "حبيبتى من ضافيرها، سلم على الشهدا، بالأحضان، إذا مصر قالت، يا حبيبتى يا مصر، مصنع الرجال".