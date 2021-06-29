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بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة

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بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة مباراة ألمانيا وإنجلترا في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

خط الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج

بينما جاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

خط الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

خط الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر

المصرى اليوم

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