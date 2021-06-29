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الماء هو أفضل مصدر لإمداد جسمك بالطاقة والحيلولة دون شعورك بالإجهاد، وهو لا يحافظ على نشاطك فحسب، بل يحسن صحتك العامة أيضا. ويساعد الماء في الحفاظ على رطوبتك، والابتعاد عن الجفاف ويمنع الأمراض الأخرى المرتبطة به.

لكن تناول المياه بعد الاستيقاظ صباحا ينطوي على فوائد خاصة، لخصها موقع "تايم أوف إنديا" على النحو الآتي:

1.إنقاص الوزن

نظرًا لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية ولكن يحتمل أن يبقيك ممتلئا، فإن شربه في الصباح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

2. يحسن صحة الجلد

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل جلدية متعددة، لذلك فإن شرب الماء في الصباح الباكر يجدد بشرتك ويضفي عليها إشراقة.

3.يقوي المناعة

يطرد الماء السموم الضارة من الجسم، مما يحافظ على قوة جهاز المناعة لديك ويحمي جسمك جيدا من العدوى.

4. يعزز الطاقة

المفتاح لإحياء طاقتك هو شرب الماء وعندما تتناوله في الصباح الباكر، يكون لديك تجربة ثرية، ويجنبك ذلك الإرهاق والشعور بالتعب.

5.يحسن التمثيل الغذائي

يساعد الماء أيضا في تسريع عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فإن معدل الأيض يرتفع إلى 25% عن طريق شرب الماء على معدة فارغة.

6.يقلل الحموضة ويخفف من حرقة المعدة

شرب الماء في الصباح يقلل أيضا من الحموضة ويخفف من حرقة المعدة.

7. يحسن المزاج

الماء هو أفضل طريقة لتحسين مزاجك وتنشيط خلايا الدماغ، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الأداء العقلي.