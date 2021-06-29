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أنغام: عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها

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أنغام: شيرين عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها أنغام: عبدالوهاب بنت أصول ومتربية عليها

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أشادت الفنانة أنغام بصديقتها عبدالوهاب في رد فعلها تجاه المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، بعدما ظهرت مع زوجها في أكدت خلاله أنه لا يوجد أي مشاكل بينهما.

ونشرت أنغام، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لشيرين وعلقت عليها: «بنت الأصول ومتربية على الأصول شيرين عبدالوهاب».

يذكر أن الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تصدرا محركات البحث وقائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، يفترض أن تكون بين والد حسام حبيب وإحدى الفتيات.

المصرى اليوم

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