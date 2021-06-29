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أشادت الفنانة أنغام بصديقتها شيرين عبدالوهاب في رد فعلها تجاه المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، بعدما ظهرت مع زوجها في فيديو أكدت خلاله أنه لا يوجد أي مشاكل بينهما.

ونشرت أنغام، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لشيرين وعلقت عليها: «بنت الأصول ومتربية على الأصول شيرين عبدالوهاب».

يذكر أن الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تصدرا محركات البحث وقائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، يفترض أن تكون بين والد حسام حبيب وإحدى الفتيات.