فصل التيار الكهربائي عن مبردات المياه العشوائية في الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين. وكلف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بمراجعة مبردات المياه العشوائية الكولديرات، وفصل التيار الكهربائي عنها بصورة مؤقتة، على أن يتم إعادة تشغيلها بعد التنسيق بين المتبرع ومجلس المدينة وشركتي الكهرباء والمياه.

وقامت الوحدة المحلية للمركز بتنفيذ كافة إجراءات تأمين مبردات المياه العشوائية المتواجدة في الشوارع التابعة للمركز تحت اشرف يوسف جلال نائب رئيس المركز و حنان محمد يوسف مديرة إدارة المتابعة الميدانية بالمركز وسعيد فتح لله مسؤول الكهرباء بالمركز.