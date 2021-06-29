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احتفلت الفنانة ليلى زاهر بتخرجها من الجامعة وشقيقتها ملك زاهر في حفل حضره والديها وزملاءها.

ونشرت ليلى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ظهرت خلاله وهي تغني باللغتين الانجليزية والعربية أغنية قدمتها خصيصا احتفالا بحفل تخرجها الذي أقيم أمام الأهرامات أمس.

وحرصت ليلى على تهنئة شقيقتها بتخرجها وكتبت: «فعلناها بعد كل هذا التعب والتحدي وسنوات الجهد».

وأمام عدد من أساتذتها بالجامعة، وقفت ليلى لتغني «سقفة سقفة ..نستاهل بوسة آه وسقفة» وتلقت تحية من زملاءها وتصفيقا عقب غناءها.

ومؤخرا شاركت ليلى في بطولة مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي شاركها بطولته هشام جمال وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز وعمرو وهبة.