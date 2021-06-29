تجديد حبس زياد العليمي وآخرين 45 يوما في «خلية الأمل»

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس زياد العليمي، وآخرين، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، المعروفة بـ«خلية الأمل».

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية، التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.