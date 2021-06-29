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إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة

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إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة إحالة أوراق 11 إخوانيًا للمفتي بتهمة اغتيال أمين شرطة في البحيرة

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قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، الثلاثاء، إحالة أوراق 11 إخوانيًا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم بتهمة قتل أمين شرطة ربيع محمد على عصفور، 38 عامًا، من قوة مباحث مركز شرطة الدلنجات، وحددت هيئة المحكمة جلسة 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، رقم 2308 لسنة 2015.

ترجع وقائع الواقعة إلى 18 ديسمبر 2014، عندما أطلق ملثمون مجهولون يستقلون دراجة نارية، النيران على ربيع محمد على، أمين شرطة بمباحث الدلنجات، 38 عامًا، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه والذى يعمل خفير نظامي بقرية الوفائية، وذلك عقب انتهاء مظاهرة لجماعة الإخوان في القرية، ما أدى لإصابته بطلق ناري في البطن وتوفى في الحال، وفر المتهمين هاربين.

تضم قائمة المتهمين «حمادة محمد، ومحمد حمدي، وبديع أحمد، وأحمد محمد، وأحمد عبدالحكيم، وعوض صبحي، وأبوعبيدة سيد، وأحمد محمد، ومحمد العموري، وإكرامي محمد، صبحي عبدربه».

وتمكن ضباط مباحث البحيرة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام، من ضبط «بديع أحمد» و«أحمد محمد»، و«أحمد عبدالحكيم» و«أبوعبيد سيد»، و«إكرامي محمد» و«صبحي عبدربه»، بتهمة قتل أمين الشرطة والشروع في مقتل الخفير الذي كان يرافقه، بسبب دور المجنى عليه البارز بارز في كشف غموض وقائع إرهابية منها حادث حريق مكتب بريد قرية الوفائية والمحرر بشأنه المحضر رقم 8513 لسنة 2014 إداري الدلنجات في 16 نوفمبر 2014، وكذلك دوره في ضبط العديد من العناصر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إرهابية من المقيمين في قرية الوفائية.

المصرى اليوم

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