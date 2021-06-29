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إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4

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إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4 إسرائيل تبدأ بطرد الفلسطينيين من حي سلوان بالقدس.. هدمت شقة واعتقلت 4

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هدمت طواقم بلدية الاحتلال، ظهر الثلاثاء، شقة سكنية للمواطن فضل العباسي في سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب واعتقلت 4 منهم.

وأوضح فضل العباسي أن طواقم البلدية هدمت شقته بأدوات الهدم اليدوية «وهي عبارة عن طابق ثالث» مساحته حوالي 60 مترا مربعا، وأكد أن عملية الهدم تمت دون سابق انذار، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

واقتحمت القوات البناية السكنية، واعتدت على المتواجدين بالضرب والاعتقال والغاز.

وشردت بلدية الاحتلال 4 أفراد من العائلة، ودمرت محتويات المنزل، حيث منعت أفراد العائلة اخراج الأثاث .

المصرى اليوم

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