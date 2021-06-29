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لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم "يرمم" دفاع الرائد

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قادمًا من الشباب

لم يكشف عن قيمة العقد بين الطرفين.. محمد سالم

أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع رسميًّا، اليوم الثلاثاء، إجراءات التوقيع مع المدافع "محمد سالم" قادمًا من فريق الشباب ليمثل الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة، وذلك بحضور مدير الفريق وليد الغنيم.

ولم يكشف النادي القصيمي عن المدة المتفق عليها بين الطرفين، وقيمة العقد.

الجدير بالذكر أن الرائد أنهى الموسم المنصرم في المركز العاشر (36 نقطة)، وكان مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى حتى الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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