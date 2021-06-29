الصحة: تطوير 100 نقطة إسعاف وإنشاء 19 نقطة جديدة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، تطوير 100 نقطة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وإنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية تزامنًا مع الطفرة التي تشهدها مصر في شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جميع نقاط الإسعاف مزودة بأحدث أجهزة الاتصال اللاسلكي، لسرعة وسهولة التواصل مع البلاغات المقدمة من المواطنين، مضيفًا أن عدد البلاغات اليومية التي تتلقاها هيئة الإسعاف المصرية تتجاوز الـ 13 ألف مكالمة، وذلك من خلال خدمة الطوارئ على الخط الساخن (123) بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «مجاهد» أنه هيئة الإسعاف نظمت 210 دورات تدريبية تخصصية لمقدمي الخدمات الإسعافية، إلى جانب 210 دورات تدريبية تخصصية للسائقين، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين بما يحقق أعلى كفاءة وسرعة في الاستجابة لبلاغات المواطنين وفقًا للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تعمل من خلال 11 تطبيقًا إلكترونيًا يتم من خلالهم متابعة خطوط سير السيارات، وتسجيل البلاغات، وبيانات أسطول السيارات، والأعطال، كما أكد استمرار أعمال التطوير والتحديث بالهيئة بما يتماشى مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030.