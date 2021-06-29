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التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

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التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020» التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي «يورو 2020»

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يستضيف ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، في قمة مباريات الجولة الـ 16 بمسابقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وكان الإنجليزي قد صعد إلى دور الـ 16 بعدما حل في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أما منتخب ألمانيا فصعد كـ«وصيف» للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

وأعلن المنتخبان تشكيل المباراة اليوم في ثمن نهائي «يورو 2020».

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

خط الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج

بينما جاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

خط الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

خط الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر

المصرى اليوم

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