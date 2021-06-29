تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي»

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انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي «الجواهرجي»، والذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

الفيلم هو التعاون الأول لتارا عماد مع النجمين.. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبدالرسول، وريم مصطفى. ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي «موسى» مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، و«ضد الكسر» مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد. ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل «تحقيق» وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.