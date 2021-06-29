أخبار عاجلة

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي»

Print
تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» تارا عماد تنضم لـ محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي»

لاقتراحات اماكن الخروج

انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي «الجواهرجي»، والذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى سوياً في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

الفيلم هو التعاون الأول لتارا عماد مع النجمين.. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبدالرسول، وريم مصطفى. ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي «موسى» مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، و«ضد الكسر» مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد. ومن الأعمال المنتظر عرضها مسلسل «تحقيق» وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة