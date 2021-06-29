«حماس»: الاعتداءات الإسرائيلية في سلوان عبث في صواعق التفجير

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أكدت حركة حماس أن ما تقوم به إسرائيل من «تعد سافر واقتحام لحي البستان بسلوان بنية هدم البيوت وتهجير أهله هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها».

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن «المقاومة منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، وإنها لن تسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويدا رويدا من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها».

ونوه بأن «خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ»، وفق روسيا اليوم.

ودعا الشعب الفلسطيني إلى «مواصلة مقارعة الاحتلال وتدفيعه ثمن العدوان، فمزيدا من تصعيد المواجهة، ومزيدا من التواجد والرباط في القدس والمسجد الأقصى».

كما دعا الوسطاء لـ«أن يتحركوا للجم السلطات الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على القدس وعلى الفلسطينيين في القدس وعلى المسجد الأقصى».