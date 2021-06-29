الجامعة العربية تطلق التصنيف العربي للجامعات

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أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن التصنيف العربي للجامعات سيتخذ مكانةً مرموقة وسط التصنيفات الأخرى في غضون سنوات، وتعهدت بتنسيق الجهود الملائمة لنجاحه ووضعه في مصاف التصنيفات العالمية.

وأضافت أبوغزالة في اجتماع اطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات اليوم إن التصنيف العربي للجامعات يُراعي خصوصياتنا العربية ويُراعي ظروف جامعاتنا وثقافتنا ورؤيتنا العربية، وهو تصنيف عربي يشق طريقه وسط التصنيفات الإقليمية والدولية، ويتفرد بوجود مؤشر اقترحته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول «نسبة مشاركة المؤسسة التعليمية في الخدمة المجتمعية والإنسانية».

وأعربت عن ثقتها بأنه في غضون سنوات سيتخذ هذا التصنيف مكانةً مرموقة وسط التصنيفات الأخرى. وقالت: «نحن لم ننفصل عن الواقع ولم ننغلق على أنفسنا» .

وأضافت: «لقد قمنا بدراسة كافة التصنيفات وحددنا السلبيات والإيجابيات والفرص وقمنا بوضع هذا التصنيف ونحن ندرك ان الجامعات تشهد تحديات كثيرة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها عدد من الدول العربية وازدياد المنافسة المحلية والإقليمية ومتطلبات سوق العمل، فقد كان لزاماً علينا ان نعمل جميعاً على إيلاء اهتمام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها جامعاتنا العربية لتكون منارة علم وبحث تواكب التغيرات البحثيىة والدولية وفق احتياجات المجتمع .

ووجهت الشكر لوزارة التعليم العالي بالعراق على طرحها للمبادرة واستضافتها لورشة العمل الأولى في شهر سبتمبر 2018 بالعاصمة بغداد لوضع الإطار العام ومعايير التصنيف الأولية، والذي اعتمد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب وثيقته النهائية خلال الدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، باستضافة من مصر ديسمبر 2019، وتضمنت وثيقة التصنيف المُعتمدة تكليف اللجنة الثلاثية (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية– المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – اتحاد الجامعات العربية) بوضع خطة تنفيذية للتصنيف خلال عام 2020، وقد قمُنا بما كلفتمونا به وتم تعميم الخطة التنفيذية خلال شهر أكتوبر 2020 .

ودعت أبوغزالة، وزراء التعليم العالي العرب لدعم مشروع التصنيف ووضعه موضع التنفيذ، كما دعت الجامعات العربية للمشاركة في هذا التصنيف وتقديم الاهتمام اللازم له، مشيرة إلى أن هذا المشروع الوليد الذي لن ينمو ويترعرع إلا باهتمامنا جميعاً.

وشارك في فعالية الإطلاق عبر الفيديو كونفرانس الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات باعتبار ان مصر الرئاسة الحالية للدورة (17) لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وآمال سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية والدكتور خالد أحمد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني اليمني والدكتور محمد كمال ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

