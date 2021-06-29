أخبار عاجلة

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

هنية ونصر الله يؤكدان عمق العلاقة القائمة بين «حزب الله» و«حماس»

Print
هنية ونصر الله يؤكدان عمق العلاقة القائمة بين «حزب الله» و«حماس» هنية ونصر الله يؤكدان عمق العلاقة القائمة بين «حزب الله» و«حماس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أمين عام «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، ضمن جولة الأخير في لبنان، وفق موقع «النشرة» اللبناني.

وبحسب بيان «حزب الله»، استعرض حسن نصر الله وإسماعيل هنية، «الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن المقاومة في فلسطين، ومعها محور المقاومة في المنطقة، من البناء على هذا النصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النّصر الحاسم والنهائي».

وأوضح البيان أنه تم البحث في اللقاء «عمق العلاقة القائمة بين»حزب الله«و»حماس«، وموقعها الأساسي في هذا المحور، وفي هذه المعركة الحاسمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة