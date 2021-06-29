الرئيس اللبناني يحذر من إذلال المواطنين

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شدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن «ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات في لبنان غير مقبول، وأن إذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار».

وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، قال ميشال عون: «على جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات (المتعلقة بأزمة المحروقات)، سيما وأن جدولا جديدا لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفف الأزمة».

وأضاف عون: «إن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني، خصوصا مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج».

وفي إطار الحديث عن الاحتجاجات في الشارع اللبناني وقطع الطرقات الذي شهدته الأراضي اللبنانية خلال الأيام السابقة، أشار الرئيس اللبناني إلى أن «إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة»، مؤكدا أن «التعبير عن الرأي مؤمن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام».

ودعا عون إلى وجوب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في مطار بيروت بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام، سيما عند اجراء فحوص pcr.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد عقد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس عون حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين في البلاد.