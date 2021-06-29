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أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

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أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحه تدريباته على ملعب النادي تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة الأهلى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى استعادة نغمة الإنتصارات من جديد و انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل تثبيت أقدامه فى المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق المركز الثالث هذا الموسم للعودة بالفريق إلى المشاركة فى البطولات الإفريقية من جديد.
وحرص المدير الفني لسموحه، على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الإسماعيلى وتسببت فى خسارة 3 نقاط غالية كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية قبل مواجهة الدراويش خصوصا فى ظل قوة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم.
وحث سامى لاعبيه على ضرورة استعادة روح اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ الموسم الماضى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.
وجدد المدير الفنى تحذريه إلى لاعبيه من الوقوع فريسة للغرور قبل مواجهة اللأهلى، خاصة بعد الأداء العالى فى المواجهة الماضية أمام المارد الأحمر والتى انتهت بفوز "الموج الأرزق"بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الأول.
وطلب مدرب سموحة من لاعبيه التركيز فى التدريبات خاصة وان الباب مفتوح أمام اجراء تغيرات فى التشكلية الأساسية التى سيخوض بها مباراة الأهلى القادمة فى ظل تراجع مستوى بعض العناصر الأساسية خلال المباريات الماضية.
وكان رئيس سموحه قد قرر تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم المشاركين فى مباراة الإسماعيلى 50 ألف جنيه بعد موافقة المدير الفنى عقب الهزيمة من الإسماعيلى.

المصرى اليوم

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