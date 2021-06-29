مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الأقصر على الخطة الخمسية لكليات الجامعة، «الآثار، الطب البشري، السياحة الفنادق، الحاسبات والمعلومات، الألسن»، للعام 2020/2025، بالإضافة إلى الموافقة على دمج لائحتي صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، وصندوق علاج العاملين على أن تكون لائحة واحدة تحت مسمى صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز إدارة التراث الحضاري كوحدة ذات طابع خاص بكلية السياحة والفنادق، والموافقة على إقامة الأسبوع البيئي لجامعة الأقصر على أن يكون خلال شهر مارس من كل عام، بجانب الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة البكالوريوس «الساعات المعتمدة» لكلية السياحة والفنادق.

كما قرر المجلس الموافقة على فتح الفصل الصيفي بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك فتح باب القبول لمرحلة الدراسات العليا «دبلوم، ماجستير، دكتوراه»، للعام الجامعي 2021/2022، بكليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والألسن، بدءًا من 7 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل، كما تم منح طالبة درجة الماجستير في الآثار، تخصص «آثار» بقسم الآثار المصرية، (من الخارج).