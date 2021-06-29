أخبار عاجلة

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

Print
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الأقصر على الخطة الخمسية لكليات الجامعة، «الآثار، الطب البشري، السياحة الفنادق، الحاسبات والمعلومات، الألسن»، للعام 2020/2025، بالإضافة إلى الموافقة على دمج لائحتي صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، وصندوق علاج العاملين على أن تكون لائحة واحدة تحت مسمى صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز إدارة التراث الحضاري كوحدة ذات طابع خاص بكلية السياحة والفنادق، والموافقة على إقامة الأسبوع البيئي لجامعة الأقصر على أن يكون خلال شهر مارس من كل عام، بجانب الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة البكالوريوس «الساعات المعتمدة» لكلية السياحة والفنادق.

كما قرر المجلس الموافقة على فتح الفصل الصيفي بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك فتح باب القبول لمرحلة الدراسات العليا «دبلوم، ماجستير، دكتوراه»، للعام الجامعي 2021/2022، بكليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والألسن، بدءًا من 7 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل، كما تم منح طالبة درجة الماجستير في الآثار، تخصص «آثار» بقسم الآثار المصرية، (من الخارج).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة

تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة