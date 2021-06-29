صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الجامعة رقم ٢٧ بحضور عمداء الكليات. وخلال الاجتماع وافق المجلس على صرف مكافأة شهر من الأساسي (بحد أدنى 500 جنيه) للعاملين بالجامعة الكادر العام والمنتدبين والتربية العسكرية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما وافق المجلس على اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية مع تعويض ساعات العمل به على باقي أيام الأسبوع، مع اعتبار هذا اليوم، يوم عمل بالنسبة للعمالة اليومية حتى لا يتضرروا بخصم يوم من الأجر، وتعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية الحاسبات والمعلومات.