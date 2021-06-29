بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي

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قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

وتمنى نادي بيراميدز التوفيق للمدرب الأرجنتيني فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة وشكره على الفترة الماضية التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.