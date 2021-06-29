أخبار عاجلة

عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو -
عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة -
خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص -
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

Print
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  وزير : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، فهي ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لكل تلك الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح ، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التي تُقدم على الأرض.

واحتفالاً بتلك المناسبة هنأ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورته العظيمة، والتي استطاع من خلالها المصريون بالتكاتف مع القيادة السياسية إعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات، وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبوأ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ، وتحيا ويحيا الشعب المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021