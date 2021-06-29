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موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

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موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي موسيماني يُحذر لاعبي الأهلي من رمضان صبحي

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حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، من خطورة رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز، وذلك خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين، بعد غدٍ الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب المدرب الجنوب إفيرقي، من لاعبي الأهلي عدم منح فرصة إلى رمضان صبحى، في استغلال المساحات الشاسعة خلف المدافعين، وحذر المدير الفنى من خطورة اللاعب الذي يمتلك إمكانيات فنية وبدنية ترقى أي دفاع يواجهه.

وشدد موسيمانى، خلال تعليماته للاعبين، على ضرورة استمرار الانتصارات حتى يتمكن الفريق من المنافسة على بطولة الدورى الممتاز والفوز بكافة مبارياته المؤجلة من أجل حصد الثلاثية أسوة بما حدث في الموسم الماضى.

وأكد المدير الفنى أن الفترة المقبلة لا تحتمل التخاذل أو التهاون في أي نقاط بالدورى الممتاز في ظل تمكن المنافس التقليدى من الحفاظ على صدارة الدورى حتى الآن.

المصرى اليوم

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